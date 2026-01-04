Era evidente come l'Inter ne avesse abbastanza, del tabù Bologna. E allora, la squadra di Cristian Chivu decide di mettere subito le cose in chiaro in questo 2026: vietato mollare, vietato arrendersi alla cabala. E allora, la squadra di Vincenzo Italiano finisce sotto il rullo compressore della squadra nerazzurra che prende dall'inizio della partita le redini del match, mette a segno tre reti e ne potrebbe mettere a referto almeno altrettante, giocando di grinta, cattiveria e qualità, concedendo poco o nulla agli avversari. La rete di Santiago Castro è solo un piccolo apostrofo tra le marcature di Piotr Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram che proiettano nuovamente in testa i nerazzurri davanti a Milan e Napoli, gruppetto che ormai ha preso il comando del campionato.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 3-1

MARCATORI: 39' Zielinski (I) 48' Lautaro Martinez (I), 74' Thuram (I), 83' Castro (B)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (76' 30 Carlos Augusto); 11 Luis Henrique, 23 Barella (68' 8 Sucic), 20 Calhanoglu (68' 22 Mkhitaryan), 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram (83' 53 Lavelli), 10 Lautaro Martinez (76' 94 Esposito)

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA: 13 Ravaglia; 2 Holm (68' 20 Zortea), 14 Heggem, 26 Lucumí (46' 41 Vitik), 22 Lykogiannis; 6 Moro (46' 4 Pobega), 19 Ferguson; 11 Rowe, 21 Odgaard, 28 Cambiaghi (68' 7 Orsolini); 9 Castro.

In panchina: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 8 Freuler, 16 Casale, 17 Immobile, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 77 Sulemana, 80 Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Guida. Assistenti: Ceccon - Laudato. Quarto ufficiale: Marinelli. VAR: Ghersini. Assistente VAR: Maresca.

Note

Spettatori: 74.710

Ammoniti: Calhanoglu (I), Bastoni (I), Barella (I), Vitik (B), Rowe (B), Lykogiannis (B)

Corner: 7-1

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

94' - FISCHIA GUIDA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE 3-1 IL BOLOGNA E SI RIPRENDE LA VETTA DELLA CLASSIFICA!!!

93' - Bravo Sucic a leggere un pallone vacante e impadronirsene, andando poi sulla destra per crossare lì dove Esposito arriva ma colpendo fa impennare la sfera.

91' - Ci saranno quattro minuti di recupero.

89' - Bravissimo Pio Esposito che sfonda tra tre difensori lottando anche da terra, strappando anche un giallo a Lykogiannis.

88' - Castro, forse per la foga dettata dal gol, abbatte Sucic con veemenza. Punizione per l'Inter.

87' - Rowe che guadagna il fondo a sinistra, poi prova un cross improponibile che finisce in fallo laterale.

86' - Bologna che si proietta nuovamente in avanti con Orsolini, anticipato dalla difesa dell'Inter in extremis.

83' - GOL DEL BOLOGNA! CASTRO! Sulla punizione di Lykogiannis l'argentino si avventa e colpisce da pochi passi, Sommer respinge ma non riesce a buttare palla fuori.

83' - Mossa importante di Chivu: fuori Thuram, dentro il baby Lavelli.

82' - Bologna che gestisce il pallone, fallo di Sucic su Rowe.

79' - Dimarco assaggia per un secondo l'illusione del poker, punizione calciata a fil di palo. Nel Bologna torna Freuler, che prende il posto di Odgaard.

78' - Ammonito Rowe nel Bologna, dove si appresta a entrare Freuler.

76' - Dentro Carlos Augusto ed Esposito, che rilevano Bastoni e Lautaro.

IL GOL DI THURAM: Ennesimo corner pennellato da Dimarco che trova anche fortunosamente Thuram. Il pallone rimpalla sul francese e si infila alle spalle di un inerme Ravaglia. Una volta resosi conto dell'accaduto, Thuram si lancia andare ad un'esultanza da gioia pura per un peso tolto finalmente dalle spalle.

74' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

72' - Tra gli applausi ironici di San Siro, arriva l'ammonizione per Vitik per un fallo da dietro su Lautaro.

71' - Thuram si trova in una buona posizione sul cross di Mkhitaryan ma contrastato da Vitik colpisce debolmente, para Ravaglia.

68' - Arrivano i cambi: nell'Inter Sucic e Mkhitaryan rilevano Barella e Calhanoglu, nel Bologna Orsolini prende il posto di Cambiaghi e Zortea si inserisce nella mischia per Holm.

66' - Calhanoglu riceve da Thuram in area, ma perde l'attimo per colpire e Lykogiannis lo accompagna sporcandogli il pallone per un corner.

65' - Orsolini pronto all'ingresso in campo. Come Mkhitaryan e Sucic per l'Inter.

63' - Rowe stende Bisseck, per Guida non ci sono estremi per l'ammonizione.

62' - Cartellino giallo per Barella, dopo fallo su Pobega.

61' - Ravaglia e Heggem negano a Lautaro il 3-0! L'argentino si ritrova solo in area e calcia a botta sicura, il portiere in uscita respinge facendo impennare la sfera che viene spazzata dal norvegese.

60' - Pressione sul rilancio, Sommer deve rifugiarsi in fallo laterale.

56' - Rowe riceve e prova a mettere in mezzo, dove Castro e Odgaard non riescono ad arrivare sul pallone.

55' - Rowe prova a mettersi in mostra accentrandosi e calciando, conclusione deviata e primo corner per i rossoblu.

52' - Traversa di Lautaro! Da zero metri, davanti a Ravaglia, l'argentino riceve da Thuram e calcia di prima intenzione trovando il legno. Barella tenta il tap-in ma la sua conclusione è deviata in corner.

51' - Akanji sfiora il tris: lo svizzero allunga il piede sulla punizione di Calhanoglu senza la giusta cattiveria, palla fuori.

IL GOL DI LAUTARO: Corner di Dimarco perfetto, il Toro sbuca alle spalle di tutti con la velocità di un razzo laser, impatta di testa e fulmina Ravaglia trovando la quinta rete consecutiva in casa contro i rossoblu.

48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

48' - Dimarco prende palla dopo aver fatto un bel recupero e arriva fino a ridosso della porta, poi calcia trovando il piede di Ravaglia a dire no.

47' - Banale errore di Akanji, palla recuperata da Castro che calcia colpendo l'esterno della rete.

-----

21.54 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.54 - Ufficializzati i due cambi: Pobega entra per Moro, Vitik prende il posto di Lucumi.

21.52 - Squadre che entrano in campo per la ripresa.

21.49 - Italiano si giocherà nel secondo tempo la carta Pobega. Potrebbe entrare anche Vitik.

21.43 - Sono 74.710 gli spettatori presenti questa sera a San Siro.

HALFTIME REPORT - Primo tempo intenso, bello, a volte anche spigoloso, con l'Inter che gestisce bene il gioco e crea le occasioni migliori trovando però la reattività di Federico Ravaglia a dire no alle iniziative nerazzurre, almeno fino a quando Piotr Zielinski decide di piegare la sua resistenza con una bordata di potenza a scaturire il vantaggio dell'Inter. Bologna che è vivo, controlla, ha anche una buona chance con Odgaard; partita che dirà sicuramente ancora molto.

------

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter e Bologna vanno a riposo coi nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Zielinski.

45' + 2 - Cambiaghi recupera un pallone e lancia ODgaard, anticipato perfettamente da Dimarco.

45' + 1 - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Stavolta Ravaglia è reattivo e attento sul tiro ravvicinato di Lautaro servito da Barella in area.

41' - Bello spunto di Lautaro su assist di Calhanoglu, ma non inquadra la porta.

IL GOL DI ZIELINSKI: Azione innescata perfettamente da Lautaro che appoggia su Thuram bravissimo a gestire il pallone per poi agevolare la giocata del capitano per Zielinski che con una cannonata buca le mani a Ravaglia.

39' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIII!!!

38' - Ravaglia si allunga a respingere il tiro di Lautaro, che però era partito in fuorigioco.

35' - Thuram toglie palla in maniera rude ma regolare a Lucumi e appoggia per Barella che viene anticipato da Lykogiannis al momento del tiro.

33' - Occasione per il Bologna: Odgaard riceve un pallone comodo dalla destra, ma non impatta bene di testa e manda fuori di poco.

33' - Intervento di Barella su Cambiaghi, Chivu invita tutti alla calma.

31' - Odgaard raccoglie un pallone spazzato da Lautaro e prova il tiro al volo, sparando direttamente al primo anello verde.

30' - Ammonito anche Bastoni per un contrasto con Rowe. Giocatori dell'Inter increduli, Guida forse sta perdendo il controllo del match...

29' - Ammonizione per Calhanoglu, che colpisce in ritardo Odgaard e poi protesta con Guida.

27' - Bologna pericoloso con un'azione nata da un intervento dubbio di Holm su Thuram, palla a Rowe che calcia un rasoterra comodo per Sommer.

25' - Parata incredibile di Ravaglia che in stile Garella nega la rete a Bastoni bloccando il pallone con la coscia.

24' - Da un pallone spazzato in area bolognese da Lucumì, Calhanoglu raccoglie e controlla prima di calciare. Palla disturbata da Cambiaghi e respinta da Ravaglia in corner.

24' - Bastoni e Ferguson litigano per un pallone, Guida richiama tutti all'ordine.

22' - Giocata elegante di Akanji, l'azione dell'Inter passa da Dimarco e Lautaro prima che Thuram venga nuovamente anticipato in area di rigore.

20' - Intervento da dietro di Lucumì su Lautaro, punizione Inter con qualche fischio da San Siro.

19' - Lucumi serve incredibilmente Lautaro che vola via in area, poi però invece di calciare appoggia debolmente per Thuram che perde l'attimo e viene anticipato da Heggem.

18' - Calhanoglu e Barella non si intendono, il Bologna recupera palla a metà campo con Castro che subisce fallo dal turco.

16' - Prova l'uscita Luis Henrique, controllato da Lucumì che scarica su Ravaglia.

14' - Serie di colpi di testa prima che Guida fischi fallo ai danni di Zielinski da parte di Castro.

12' - Si presenta il Bologna, cross di Rowe che viene controllato in due tempi da Sommer.

9' - Lautaro strappa a metà campo, porta palla fino al limite dell'area per poi servire Thuram che praticamente solo in area, temendo forse un fuorigioco, calcia debolmente trovando la respinta di Ravaglia. Che poi mette le mani sulla conclusione di Barella che però era effettivamente in offside.

8' - Barella prova a scappare a Ferguson dopo il lancio di Lautaro, controllo difficile che si conclude con un pallone mandato in fallo di fondo.

6' - Riflesso incredibile di Ravaglia che respinge la conclusione a botta sicura e da distanza ravvicinata di Lautaro, occasione Inter.

5' - Lautaro torna in campo, il problema appare superato. Il capitano ha una vistosa fasciatura alla mano.

3' - Lautaro è rimasto a terra dolorante dopo lo scontro per un pestone alla mano rimediato da Heggem, interviene lo staff medico. C'è preoccupazione, si scalda Pio Esposito.

2' - Brutto doppio fallo ai danni di Lautaro prima e Zielinski poi, interviene Guida sanzionando l'intervento sul polacco.

-----

20.48 - Primo pallone del match a favore dei felsinei: PARTITI!

20.45 - Dopo il sorteggio del campo, minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Crans Montana.

20.44 - Inter e Bologna guadagnano il terreno di gioco.

20.43 - Squadre pronte a entrare in campo, stadio praticamente sold-out.

20.35 - Riscaldamento completato, squadre negli spogliatoi. Fra poco il calcio d'inizio a San Siro.

-----