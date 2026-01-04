Dagli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi dice la sua sulla cessione, che appare ormai questione di tempo, di Davide Frattesi al Galatasaray: "Frattesi ha avuto un problema fisico abbastanza serio che non lo ha fatto giocare tante partite in questa prima parte di stagione. Però penso sia giusto che vada ad esprimere le sue qualità da altre parti, visto che è anche un giocatore della Nazionale. Certo, quando vedo Fenerbahçe o Galatasaray rimango un po' perplesso; avrei preferito rimanesse nel nostro campionato non essendo ancora un giocatore compiuto".