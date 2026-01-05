Andy Diouf non ha partecipato a Inter-Bologna di ieri sera, depennato all'ultimo (come riporta La Gazzetta dello Sport) a causa di un affaticamento ai flessori avvertito durante la rifinitura. Niente di preoccupante, ma è meglio avere cautela. Sarà valutato di giorno in giorno, anche se Parma-Inter si giocherà già dopodomani.