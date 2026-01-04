Primo impegno di questo 2026 per l’Inter, attesa al varco dal Bologna che tanti sgambetti ha compiuto ai nerazzurri negli anni recenti, anche pesanti. Il presidente Beppe Marotta, arrivato in postazione DAZN prima dell’inizio del match, presenta l’incontro parlando anche delle ultime novità in chiave mercato emerse in queste prime ma già concitate ore:
A che punto è la situazione per Joao Cancelo?
“Noi non abbiamo grande necessità, questo mercato poi offre poche opportunità. Ma siccome abbiamo problemi col recupero di Denzel Dumfries vogliamo vedere se questo mercato può portare l’opportunità di avere un giocatore che possa avere quelle caratteristiche e sia all’altezza degli altri giocatori. Vedremo cosa accadrà, siamo in una fase interlocutoria”.
Vi è arrivato qualcosa dal Galatasaray per Frattesi? E tornerà Asllani?
“Per Frattesi, la nostra strategia è dire che se vuole andare via ci confronteremo e valuteremo. Ma non siamo in quella situazione, lui non vuole andare via e non abbiamo ricevuto offerte da questo o quel club. Però rimaniamo aperti a eventuali confronti. Asllani è un nostro patrimonio, lo abbiamo dato in prestito al Torino e come minimo dobbiamo rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per restare a Torino, dovremmo trovare un’altra sistemazione. Col Torino non abbiamo ancora parlato”.
Per Cancelo è solo un discorso economico oppure c'è qualche richiesta da parte dell'Al-Hilal per uno scambio?
“Ha un contratto che nessuna squadra italiana sarebbe in grado di affrontare. La situazione è molto particolare, se ipotizziamo un cambio loro vogliono un difensore centrale. Quando entreremo in una contrattazione valuteremo il da farsi. Il tutto va fatto per sistemare la fascia destra che risente della mancanza di Dumfries”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
