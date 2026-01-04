L'Inter attende paziente riguardo alla situazione di Joao Cancelo. I nerazzurri, si legge sulla Gazzetta dello Sport, non hanno perso fiducia, avrebbero voluto chiudere con un blitz ma hanno dovuto aspettare di fronte ai tentennamenti del portoghese che sogna di giocarsi la Champions inseguendo ll Mondiale e nelle sue convinzioni ha più possibilità di arrivare a vincere il trofeo col Barcellona, che non con l'Inter.

L'Al-Hilal ha già l'accordo coi nerazzurri, ma Cancelo e l'agente Jorge Mendes stanno aspettando i catalani. Dall'altra parte i sauditi sono disposti a pagare buona parte del maxi-ingaggio del lusitano pur di avere in cambio uno tra Acerbi e de Vrij. Ad oggi, però, il tecnico Hansi Flick continua a chiudergli la porta, vorrebbe un centrale di piede mancino e non è convinto dal dirottamente in mezzo di Koundé.

Mendes è però anche l'agente di Lamine Yamal, ha ottimi uffici presso il Barcellona e sta incalzando Laporta. Date le ristrettezze del Fair Play Finanziario, i catalani avrebbero una sola cartuccia da sparare e l'allenatore tedesco non vorrebbe sprecarla. Per far entrare il futuro acquisto verrà messo fuori rosa l'infortunato Christensen e l'80% del salario verrà dirottato sul nuovo innesto.

Nel frattempo, al di là delle dichiarazioni di ieri in conferenza stampa, Chivu spera di avere Cancelo, così come Inzaghi spera di avere Acerbi o De Vrij, che partirebbero solo in caso di accordo per il portoghese.