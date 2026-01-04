Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, nel prepartita di Dazn ha commentato così il calciomercato felsineo: "Freuler? Stiamo discutendo con i giocatori in scadenza, stiamo cercando di trovare una soluzione per un accordo per i prossimi anni, non abbiamo notizie perchè è stato un mese molto intenso con tante partite. Fabbian? Voci ma non c'è stato alcun contatto diretto, per noi è molto importante e lo ha dimostrato nell'ultima partita segnando anche un gol importante, è titolare, vedremo quello che succederà.

Rowe è in un momento positivo, ha voglia di capire, conoscere la lingua e il calcio italiano e sta cercando di capire come fare la differenza con le sue qualità ed è un momento critico per dargli fiducia e farlo giocare. In Italia bisogna essere sempre in partita, gli esterni fanno tanta fatica e questo è il momento giusto per farlo crescere perché ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento. Penso sia un momento di possibile svolta per lui.

Se giocano bene gli attacanti gioca bene la squadra, i nostri centravanti conoscono le idee dell'allenatore e possono dare ancora di più, essere più pericolosi e presenti nei 90 minuti sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato contro le top del campionato e non è facile essere sempre propositivi perché incontri difensori molto forti ma anche loro sanno che possono fare di più e aiutare di più la squadra".