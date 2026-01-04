Player of the Match di Lazio-Napoli 0-2, in virtù di una grande prestazione sublimata da due assist, Matteo Politano parla così della corsa in vetta alla classifica della squadra di Antonio Conte: "L'obiettivo è migliorare rispetto all'anno scorso, sappiamo che non è facile perché vogliamo affrontare tutte le competizioni al meglio. Adesso dobbiamo rimanere attaccati al Milan, che è davanti a noi, poi aspetteremo l'Inter", le sue parole a DAZN.