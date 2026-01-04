"Abbiamo festeggiato insieme, abbiamo un bel gruppo unito. Anche nelle difficoltà dobbiamo stare insieme. Stasera sarà una grande partita, servirà tanta concentrazione perché vogliamo fare risultato". Così Charalampos Lykogiannis parla ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter.

Quest'etichetta di squadra scomoda per l'Inter vi è piaciuta?

"Siamo scomodi per chiunque e vogliamo dimostrarlo anche stasera. Giocare con l'Inter è diffiicile ma vogliamo fare risultato".