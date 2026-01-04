"Il Napoli è forte, è una potenza. Lo è anche l’Inter, però Conte per me sta davanti. Ha saputo fronteggiare assenze determinanti, di peso e di spessore, e resiste". Così Bruno Giordano commenta la corsa scudetto in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

L'attaccante ha parlato alla rosea alla vigilia della partita tra Lazio e Napoli che vedrà in campo le due formazioni di Serie A in cui ha lasciato il segno in carriera.