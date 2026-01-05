La migliore Inter della stagione, secondo La Gazzetta dello Sport. Una squadra che ha spazzato via il tabù Bologna, riprendendosi la testa della classifica. Quinta vittoria di fila in campionato, con un 3-1 che non rende l'idea. Senza le parate di Ravaglia sarebbe finita molto peggio, ma l'Inter avrebbe dovuto già chiudere il primo tempo avanti di due o tre reti.

Critiche, però, a Luis Henrique: troppo limitato al compitino tattico, il che suggerisce di accelerare per Cancelo. Elogi, invece, per la gestione delle palle inattive: coi due gol di ieri siamo a dodici centri stagionali da fermo.