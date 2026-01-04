Il Napoli batte la Lazio, tiene il passo del Milan e si porta a -1 dalla vetta, in attesa della risposta dell'Inter di stasera. Un 2-0 che Antonio Conte inquadra così a DAZN, partendo dall'unica nota negativa del pomeriggio, l'infortunio di David Neres: "Non ci sono aggiornamenti, bisognerà aspettare gli esami di domani. Non è una cosa muscolare, speriamo non sia niente di grave perché quest'anno stiamo facendo fronte a gravi defezioni - le parole del tecnico azzurro -. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo giocato con grande qualità e forza fisica, non abbiamo fatto giocare la Lazio. Penso che abbiamo fatto una prestazione di un livello molto alto a livello qualitativo. Avessimo fatto un gol in più, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Ci sta mancando un po' di cinismo, stiamo creando tanto. Sono contento perché difficilmente qualcuno poteva pensare che, visto che siamo contati alla luce delle tante assenze, al fatto che facessimo cose importanti. Stanno arrivando vittorie, anche contro squadre importanti, di grande qualità. Bisogna continuare così, so che non sarà facile perché adesso ho poche rotazioni da fare e giocheremo ogni tre giorni. Speriamo di non pagarne le conseguenze".

Capitolo mercato.

"Non tocco questo argomento perché l'anno scorso dissi di non fare danni e fu ceduto Kvara. Porta pure sfiga, lasciamo stare. C'è chi si deve occupare di questo, loro sanno il mio pensiero. E' sotto gli occhi di tutti chi farà fatica a recuperare. Io devo ottimizzare le risorse che mi vengono date, so che la richiesta nei miei confronti è altissima. Cercheremo di fare del nostro meglio".