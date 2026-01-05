Il difensore dell'Inter Yann Bisseck si è fermato a parlare ai microfoni di RAI Radio Uno dopo la partita contro il Bologna, nella quale è stato uno dei grandi protagonisti:

La verità è che l’Inter ha dimostrato di essere la più forte.

“Parlare non basta. Se giochiamo sempre come col Bologna, con la qualità che abbiamo, penso che siamo una squadra molto forte. Ma dobbiamo dimostrarlo ogni partita”.

Una volta si diceva che i difensori in Italia dovevano solo pensare a mandare la palla lontana, tu da braccetto di destra hai fatto vedere qualcosa di importante anche oggi.

“Il calcio è cambiato, anche i difensori specie nel nostro sistema devono dare tanto anche in avanti. Coi giocatori che abbiamo c’è tanta qualità con la palla, se la dimostriamo sempre come oggi spero che facciamo vedere tante belle cose”.