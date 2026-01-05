Arrivato in zona mista dopo la partita contro il Bologna, Piotr Zielinski, autore del gol dell'1-0, commenta anche per Sport Mediaset il successo di ieri contro i rossoblu.

Serviva vincere anche giocando bene e creando tanto. Una vittoria che vi dà convinzione.

"Sì, certo . Abbiamo fatto una grandissima partita, preparata bene, contro un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. Siamo contenti perché abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo portato a casa tre punti".

Un gol e tanta fiducia da parte del mister, qual è la cosa più importante che ti ha dato Chivu?

"La fiducia serve, come la libertà di divertirsi e mostrare le mie qualità. Poi c'è sempre la squadra che aiuta i giocatori. Sono contento di stare bene, devo dare tanto alla squadra e dobbiamo continuare su questa strada".

La condizione sta facendo la differenza.

"Fisicamente sto bene, non sento dolori. Poi devo sempre curarmi bene per essere al 100%".

Parma e Napoli, quanto può essere importante questa settimana per il campionato?

"Dobbiamo concentrarci sul Parma, perché sappiamo che anche contro squadre in teoria più piccole puoi sempre soffrire. L'anno scorso eravamo 2-0 poi abbiamo pareggiato, dobbiamo concentrarci su di loro perché non sarà facile".