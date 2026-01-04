Santiago Castro, autore del gol del Bologna, intervenendo a fine partita a DAZN ha commentato: "Non sono un giocatore che guarda tanto le statistiche, dobbiamo ora rializarci e pensare a mercoledì. Il centravanti vuole sempre fare gol ma prima dobbiamo essere squadra, non abbiamo fatto la partita che avremmo voluto. Ora abbiamo due scontri diretti per l'Europa e dobbiamo concentrarci sulle prossime partite a cominciare da mercoledì. Posso migliorare, in tanti aspetti, ho ancora 21 anni e devo imparare. Devo pensare a fare di più per la squadra e se arriverà il gol bene, non impazzisco se non arriva, va bene se vince la squadra, io posso contribuire anche con un assist o un passaggio".