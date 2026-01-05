Le pagelle di Inter-Bologna sulla Gazzetta dello Sport partono con il 6 a Sommer, che si gode una serata comoda fino al gol di Castro. Bella partita di Bisseck, 7 in pagella, difende e morde. Sufficienti Akanji, che commette due errori ad inizio ripresa e a Baastoni, nervosetto e sorpreso da Odgaard nel primo tempo (ma poi riprende la rotta).

A centrocampo 5,5 a Luis Henrique, disciplinato ma la cui qualità non emerge mai. Doppio 6,5 per Barella, sempre a ritmi alti, e Calhanoglu, che mette i piedi sui primi due gol. In grandissima forma Zielinski, 7,5: il migliore centrocampista dell'Inter, sulla rosea ci si chiede come mai abbia impiegato un anno a tornare quello di Napoli. Voto 7 a Dimarco, efficace in diagonali e accelerazioni. Meno preciso in tiri e cross ma calcia il corner del 3-0.

Davanti 7,5 a Lautaro, straripante e amen se sbaglia un paio di gol. Voto 7 a Thuram, che impreziosisce la gara col tacco sul primo gol (da visionario) e la realizzazione del terzo. Tra i subentrati sufficienza per Mkhitaryan e Sucic. Chivu si prende un bel 7,5, dirige lo spettacolo confermando per la prima volta gli undici di partenza.