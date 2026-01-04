E' Yann Bisseck il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Bologna 3-1: " Miglior prestazione stagionale di squadra? L'importante è aver vinto. Abbiamo fatto un'ottima gara, dimostrando qualità con la palla. Se continuiamo così, possiamo fare una grande stagione".

E' questo l'assetto difensivo migliore?

"Devi chiedere al mister. Siamo tre giocatori di livello, soprattutto Manu (Akanji, ndr) e Basto (Bastoni, ndr). Mi sento bene con loro. Abbiamo le qualità per fare ciò che il mister vuole".

Una rivincita per te dopo la semifinale di Supercoppa?

"Anche se faccio una bella gara, devo sempre migliorare. Sono sulla strada giusta".

Risposta a Napoli e Milan.

"Noi vogliamo vincere ogni partita, è normale. Tutte le squadre sono lì in alto, dobbiamo vincere con chiunque, non importa chi sia l'avversario. Se giochiamo così, siamo molto, molto forti".