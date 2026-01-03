Nel post partita di Juventus-Lecce, Bremer ha parlato ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 interno contro la squadra giallorossa. "Queste partite mi preoccupano di più, a volte ci rilassiamo e prendiamo gol così dal niente", le sue parole.

"David è un bravo ragazzo, lavora bene in allenamento e io faccio fatica a marcarlo. Purtroppo ha sbagliato un rigore, ma stava facendo una buona partita. Ha avuto un po' di sfiga, ma è un ragazzo perbene e in futuro le cose andranno meglio - ha aggiunto -. Quella di oggi era una partita da vincere, con tutto il rispetto siamo la Juventus e abbiamo creato occasioni".