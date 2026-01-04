Il Panini Player of the Match di Inter-Bologna è Lautaro Martinez, protagonista dell’incontro con la rete del momentaneo 2-0 e con altre giocate d’alta scuola. Arrivato ai microfoni di DAZN dopo la partita di San Siro, il Toro commenta così l’esito della sfida:

Sentivate un senso di rivalsa dopo le tante esperienze negative col Bologna, era così?

“L’ho detto prima della gara, abbiamo preparato un piano partita uscito alla grande. Siamo partiti molto bene mettendo in difficoltà con la pressione dopo la perdita della palla il Bologna che ha cominciato a lanciare. Noi siamo stati bravi a recuperare e andare subito in avanti, da lì sono nate le occasioni da gol. Siamo contenti perché abbiamo preso tre punti che per noi sono sempre importanti”.

Il dito pestato uno stimolo in più?

“Fa male, ma si fascia e si va avanti. L’importante è aver vinto, torno a casa felice”.

Sull’esultanza di Thuram.

“Se lo merita, lavora tanto. Tutti danno il meglio per la squadra, lui ha lavorato tanto per essere in questa forma. Io sono contento per lui e per tutti i compagni che lavorano per portare l’Inter in alto, che è ciò che vogliamo”.