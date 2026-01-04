Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, arriva ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna. Questa la sua presentazione dell’incontro: “Sicuramente i risultati col Bologna nell’ultimo periodo non sono stati positivi, dobbiamo fare una grandissima gara perché loro mettono tanta intensità. Dobbiamo essere pronti, abbiamo preparato la gara nella maniera corretta e siamo pronti a giocarla nel migliore dei modi”.

I tifosi vogliono gol da Thuram, come lo stai vedendo?

“Marcus fa un lavoro importante per la squadra. Aveva segnato a Bergamo ma gli hanno fischiato fuorigioco per colpa mia. La cosa importante è che l’Inter vinca, poi il lavoro bisogna farlo sempre per dare il 100% per i compagni, la squadra e i tifosi che ci accompagnano sempre”.

Ti ha rimproverato per il fuorigioco?

“No, abbiamo fatto una bella giocata”.

Cosa serve quest’anno per lo Scudetto?

“Ci sono tante squadre in pochi punti, è difficilissima. Dobbiamo essere concentrati fino all’ultima giornata perché è un campionato equilibrato”.