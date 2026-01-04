La Lazio si è arresa con fin troppa facilità a un Napoli decisamente superiore. Questo il succo dell'analisi post-partita di Maurizio Sarri dopo il 2-0 che i campioni d'Italia hanno inflitto alla sua squadra: "La sconfitta è figlia del fatto che il Napoli è più forte di noi, ci abbiamo messo qualcosa di nostro perché abbiamo fatto qualche cosa a metà strada - il ragionamento del tecnico biancoceleste -. Gli abbiamo pure facilitato il compito, ma di fronte avevamo la squadra forse più forte del campionato in questo momento. Quindi la sconfitta ci sta, potevamo sicuramente fare meglio".