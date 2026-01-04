Con un colpo di coda di Moise Kean, la Fiorentina strappa con i denti la seconda vittoria in campionato battendo al fotofinish la Cremonese. Basta la rete dell'attaccante della nazionale italiana, in campo da appena sette minuti, per cambiare l'epilogo di una partita che viaggiava verso un tiepido 0-0, risultato che avrebbe fatto comodo alla squadra di Davide Nicola. Che, invece, esce con un pugno di mosche dal Franchi, rianimatosi all'improvviso dopo il primo acuto del 2026: tre punti che danno quantomeno un minimo di speranza in ottica salvezza ai gigliati.
Sezione: Il resto della A / Data: Dom 04 gennaio 2026 alle 17:04
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
