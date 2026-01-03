Luciano Spalletti ha commentato l'1-1 della sua Juventus contro il Lecce nel match disputato all'Allianz Stadium. "Quando siamo dentro l'area di rigore dobbiamo prevedere quando arriva la palla e non rincorrerla dopo che è arrivata.Dobbiamo migliorare nelle scelte che si fanno lì dentro ma abbiamo fatto una buonissima partita con dei passi avanti poi è chiaro che il risultato fa la differenza e noi l'abbiamo pareggiata e non vinta", esordisce.

Spazio poi al rigore sbagliato da David."Secondo me lo dovevate battere voi. Chi decide di non batterlo è anche perché c'è anche un po' di timore. David è un rigorista, che li batte benissimo e aveva fatto una scelta giusta - spiega-. I rigori si sbagliano, se lo sbagliava un altro era sempre la stessa cosa. Probabilmente la prossima volta interverrò anch'io perché mi piace prendere delle decisioni ma succede così all'interno della partita. Non è stata una concessione per farlo segnare e basta, lui deve far gol perché è rigorista però ormai questa partita l'abbiamo pareggiata. Se le prestazioni saranno queste qualche partita la porteremo a casa. Il fatto che abbia deciso di batterlo è sintomo di personalità, io vado a vedere più altre situazioni".