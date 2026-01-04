Il Napoli arriva all'Olimpico e la fa da padrone: la formazione di Antonio Conte batte per 2-0 la Lazio nel lunch match della 17esima giornata, al termine di un match completamente controllato dai partenopei che capitalizzano la loro superiorità con le reti nel primo tempo di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani. Lazio che ha chiuso il match addirittura con due uomini in meno per le espulsioni nel finale di Tijjani Noslin e Adam Marusic (nel Napoli espulso Pasquale Mazzocchi). Napoli che con questo successo scavalca l'Inter al secondo posto momentaneamente e mette pressione al Milan.