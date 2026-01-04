L'ex centrocampista del Milan Cristian Brocchi, nel corso di un intervento presso il podcast Storie in Rete su Youtube, ha parlato di alcuni aspetti che riguardano la passione che si riscontra nei calciatori al giorno d'oggi spendendo parole di elogio per Davide Frattesi: "La virtù che ammiro di più in un calciatore è la passione, tutto quello che gli proponi è un valore aggiunto. Frattesi ha questa passione: quando è arrivato a Monza aveva già fatto qualcosa e gli mancava ancora uno step per diventare un giocatore importante, io mi rivedevo in lui. Per quello che ha dentro io mi rivedo in lui".