Un esordio sicuramente emozionante per Matteo Lavelli, che ha parlato così ai microfoni di Inter Tv: "Non è stato facile, è stata una nuova esperienza e ho cercato di adattarmi il più rapidamente possibile". Poi il retroscena: "Cosa mi ha detto Chivu? Non cambia tanto, fai quello che sai fare. A chi mi ispiro? A tutti gli attaccanti dell'Inter in rosa, prendo spunto da tutti. Emozioni? Da interista lo stadio più bello me lo sono goduto al massimo".