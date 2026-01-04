Nel post-partita di Inter-Bologna, ai microfoni di Inter Tv è intervenuto Yann Bisseck: "Penso che abbiamo fatto veramente bene con la palla, creando tanto. Dobbiamo finalizzare meglio, ma dobbiamo essere contenti. Il gol preso? Non deve capitare, ma siamo felici. Personalmente penso di aver fatto bene, posso migliorare". Poi l'analisi: "Noi siamo forti e lo sappiamo, non dobbiamo sottovalutare nessuno. Se mettiamo la nostra forza in campo, potremo essere soddisfatti".