Dopo l'indiscrezione di qualche ora fa di Toro Goal, l'account social che si occupa del mondo granata rettifica quanto svelato a proposito del centrocampista italoalbanese Kristjan Asllani. L'interista, in prestito al Torino, è convocato per la sfida contro l'Hellas Verona. Diversamente da quanto si diceva nelle ore precedenti, la rottura con il club di Cairo, che resta tale, non è così profonda al punto da fare fuori il classe 2000 dalla lista dei convocati per il match di questo pomeriggio alle 18.

"Chiediamo scusa al Torino, ad Asllani e a tutti i nostri lettori - si legge nel Tweet di chiarimento -: il centrocampista è in realtà regolarmente convocato per Verona-Torino. Partirà dalla panchina e la posizione sull'interruzione del prestito dall'Inter rimane la stessa, ma ci scusiamo con tutti per l'errore sulla convocazione". Nel tweet, oltre alle scuse per la notizia riportata erroneamente, si conferma comunque che la posizione in merito all'interruzione del prestito del Nazionale albanese rimane la stessa.