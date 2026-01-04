L'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad A Spor dopo la conferenza stampa tenutasi per la partita contro il Trabzonspor con riferimento alle voci sempre più insistenti su Davide Frattesi e sull'interesse del Cimbom nei suoi confronti: "Più si tengono segreti i trasferimenti, meglio è, ma purtroppo è difficile nel nostro Paese. Escono notizie su giocatori che ci interessano, ma anche su giocatori che non ci interessano. Frattesi è un giocatore importante e prezioso. Non abbiamo avuto discussioni con lui. È un giocatore che mi piace molto, ma non abbiamo fatto alcuna mossa. Al momento, un giocatore con quel profilo non è il nostro obiettivo principale. Emergono molti giocatori. Il 20-30% di loro è vero, ma il resto sono giocatori che non conosciamo affatto e con cui non abbiamo parlato".
L'ex centrocampista dell'Inter ha aggiunto: "Per quanto riguarda i trasferimenti, il nostro obiettivo principale è acquisire buoni giocatori, i migliori. Bisogna impegnarsi. Bisogna convincere il club e il giocatore. Ci sono tornei in corso: la Coppa d'Africa, la Champions League, l'Europa League, la Conference League... Abbiamo anche partite il 21 e il 28. Le squadre non vogliono perdere giocatori. Il periodo di trasferimento presenta le sue difficoltà in questo senso. Il nostro presidente, la nostra dirigenza, in particolare Abdullah Kavukcu, stanno lavorando sodo. Credo che acquisiremo giocatori adatti a noi, che ci renderanno felici e che daranno il loro contributo alla squadra. Ci stiamo lavorando da molto tempo. Non finisce così in fretta. Quest'anno abbiamo acquisito 5 giocatori durante la sessione di mercato e tutti e 5 stanno dando il loro contributo. Raggiungere questo obiettivo è molto importante. Abbiamo già sperimentato queste difficoltà in passato: si acquisiscono giocatori e poi si cedono. C'è pressione su di noi, ma acquisire giocatori bravi e giusti è importante".
Okan sottolinea anche un'esigenza: "Vogliamo anche che il trasferimento venga completato rapidamente, magari in 2-3 giorni, magari in una settimana. Ma non si può decidere solo in base alla velocità. Si ha a che fare con un club. Ci sono anche aspetti economici. Inizialmente vengono richieste cifre elevate. Poi c'è la trattativa. Si discute di cifre molto elevate. Purtroppo, non riesco a credere alle cifre che vengono menzionate. Le richieste sono aumentate troppo. I buoni giocatori partono da 15-20 milioni di euro; 2-3 anni fa, era difficile soddisfare queste cifre. Ora si paga, si cerca di pagare. Il mercato e i prezzi stanno aumentando molto. Questo vale non solo per i trasferimenti, ma anche per gli stipendi dei giocatori. Non è facile per i club gestire questa situazione, ma si stanno facendo grandi sacrifici. Stiamo lavorando duramente per rafforzare questa squadra il prima possibile. Faremo felici i nostri tifosi.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
