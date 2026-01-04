Intervenuto nel pre-partita di Inter Tv, ha parlato il capitano Lautaro Martinez: "Buon anno a tutti. Abbiamo finito il 2025 in testa, era importante. Oggi dobbiamo fare una gara di qualità e di giusto atteggiamento per conquistare i 3 punti. Negli ultimi anni i risultati contro il Bologna non sono stati positivi, ma l'abbiamo preparata bene per vincerla. Tutti i giocatori sono pronti e a disposizione del mister. Tutti devono dare qualcosa in più".