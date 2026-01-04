Yann Bisseck si presenta ai microfoni di DAZN anche dopo la partita vinta contro il Bologna. La sua espressione causa qualche preoccupazione ma il tedesco scherza: “Sono vecchio, il corpo va bene… No, davvero: siamo contenti, abbiamo fatto una grande gara. Solo il gol preso non mi va bene, ma può capitare”.

Ma quanto è carico Lautaro?

“Lui è così, è argentino e loro sono tutti così, un po’ strani (ride, ndr). Lui è un grande capitano, gioca sempre per la squadra, non tutti gli attaccanti sono così. Sono contento sia il mio capitano”.

Quando giochi nel centrodestra sei libero di attaccare mentalmente, puoi sprigionare il tuo motore.

“Sì, da centrale ho tanta responsabilità nel mettere la linea alta e nel difendere. Come braccetto è importante fare qualcosa anche in avanti, penso di avere qualità e provo sempre a dare qualcosa. Oggi penso di avere fatto bene, ma posso fare ancora meglio”.