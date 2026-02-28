Dimenticare la brutta serata di martedì e concludere al meglio questa stagione. L’imperativo in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League è ormai questo e Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, lo sa decisamente bene. Arrivato in postazione Sky Sport prima dell’inizio della partita contro il Genoa, il tecnico romeno le scelte di formazione per affrontare il Grifone e parla delle sue aspettative per questa sera.

Cosa hai chiesto ai tuoi giocatori e cosa vuoi vedere sul campo?

“Questa è un’altra partita, la prossima è quella importante e bisogna trattarla come tale”.

Quali sono le insidie di una sfida come quella col Genoa?

“Sappiamo l’intensità che ci mettono, le loro ambizioni che sono diverse dalle nostre ma è una squadra competitiva che fa di tutto per salvarsi e da quando è arrivato De Rossi ha un atteggiamento più che propositivo”.

Come devono dialogare Thuram e Bonny?

“I numeri di questa stagione coi nostri quattro attaccanti sono pazzeschi, ci godiamo quello che di buono hanno fatto sin qui”.