L'Inter torna in campo in campionato per sfidare il Genoa e cercare di consolidare il primo posto in classifica. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu presenta l'imminente match ai microfoni di DAZN: "Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo ritrovare le energie, questa è un'altra competizione dove finora abbiamo fatto abbastanza bene. Dobbiamo dare continuità e marciare con la stessa mentalità".

Che partita ti aspetti?

"Difficilissima perché sono aggressivi, organizzati e sanno colpire con la qualità di alcuni giocatori. Daniele (De Rossi, ndr) sta facendo un grande lavoro, ha fatto vedere delle cose interessanti. Sappiamo che oggi non sarà semplice".

Occasione importante per Bonny.

"Abbiamo quattro attaccanti e i numeri parlano di una stagione pazzesca. Si mettono a disposizione, hanno fatto delle belle cose e dobbiamo continuare così perché ora non abbiamo Lautaro".

C'è la solita energia positiva anche dopo l'eliminazione?

"Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti e ad essere competitivi fino alla fine".