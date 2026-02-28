Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: "Arriviamo a questa partita con l'atteggiamento positivo. Ma a San Siro è sempre dura, è anche bello giocare qui contro una squadra come l'Inter. Ci siamo allenati bene durante la settimana e vogliamo fare punti. Dobbiamo avere la fame della scorsa settimana. Dobbiamo avere continuità, non abbiamo ancora fatto nulla".