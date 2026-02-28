"È una partita importantissima, contro un avversario difficilissimo da battere qui". Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla così ai microfoni di DAZN in vista dell'imminente sfida contro l'Inter: "Il loro valore è altissimo, è un momento importante per noi e per loro. Spero non vinca il migliore", dice sorridendo.

Baldanzi a centrocampo e poi tanti altri giocatori di qualità in campo, quindi anche con l'Inter si può fare.

"Soprattutto con l'Inter. Il patto è sempre che tutti sappiano cosa fare in fase difensisiva, bisogna correre insieme. I giocatori di qualità sono un vantaggio, fa piacere anche a loro ma serve che si sacrifichino. Siamo pronti ad inserirne altri".

Cosa trasmetti ai ragazzi per cercare di vincere contro una grande? Ci sei andato vicino con Napoli e Milan.

"Penso che questa sia la gara più difficile del campionato perché sono i più forti di tutti e giocano in casa, quindi ci vuole carattere e personalità. Quando avremo la palla dovremo riuscire a creare disordine. L'Inter ti mette in blocco basso, quindi servirà essere bravi ad affrontare questi momenti con ordine e ruvidezza, difendendo da provinciali. Serve la partita perfetta al 100%, poi se la faranno anche loro forse vinceranno, ma intanto pensiamo a fare il nostro meglio".