Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita: "Qualsiasi allenatore non si accontenta di aver vinto una partita. Sappiamo che l'Inter è più forte ma daremo tutto per provarci. In questo stadio dobbiamo prendere punti, dietro corrono e non possiamo fermarci. Inter? Le squadre che si sciolgono dopo l'eliminazione in coppa sono fragili, ma non è il caso dell'Inter, piena di giocatori d'orgoglio. Non ci aspettiamo un avversario spento e non ci aspettiamo regali. Vogliamo dargli fastidio. L'Inter ha 4 attaccanti, uno più forte dell'altro. Dovremo stare attenti alle giuste coperture".