Yoan Bonny, che questa sera avrà una chance da titolare, arriva anche ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il Genoa: “Dopo la sconfitta abbiamo voglia di vincere e stasera faremo tutto il possibile per farlo”.

Dove pensi di essere cresciuto sin qui con l’Inter?

“Sono ancora abbastanza giovane, ho la fortuna di crescere ogni giorno”.

Stai diventando sempre più freddo sotto porta, è il lavoro con Chivu l’elemento di crescita?

“Magari sì, poi sottoporta c’è più voglia di segnare per aiutare la squadra”.