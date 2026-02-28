Oggi titolare al fianco di Thuram, Ange-Yoan Bonny si presenta davanti alle telecamere di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa: "Dopo la sconfitta di martedì abbiamo voglia di vincere e di continuare il nostro percorso in campionato".

Ogni 65' o fai un assist o fai un gol. Si parla poco di te? Ti senti sottovalutato?

"Non lo so se sono sottovalutato, ma io conosco il mio livello ed è la cosa più importante. Sono contento che stiamo facendo bene"