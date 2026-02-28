Johan Vasquez, difensore del Genoa, presenta così a DAZN il match di San Siro contro l'Inter: "Come dice il mister serve essere perfetti. Dobbiamo cercare sempre quello, è un'ambizione che abbiamo sempre. Contro queste squadre è facile avere più motivazione, oggi sarà una sfida importante". 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 28 febbraio 2026 alle 20:24
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
