Dopo aver deciso entrambe le amichevoli disputate dalla Nazionale italiana in questa chiusura di stagione, Francesco Pio Esposito arriva ai microfoni di RAI Sport per commentare l'esito di questo test con la Grecia

Con questo gol, hai eguagliato Rivera segnando cinque gol prima dei 21 anni. Ti fa impressione?

"No, sono molto contento però onestamente il mio pensiero prima della partita. Sono contento più che altro per la vittoria, per essere riuscito a vincere con questo gruppo bellissimo".

Quanto ci tenevate a vincere?

"Abbiamo trattato queste due partite non da amichevoli, col massimo dell'impegno come in tutti e 10 i giorni di allenamenti fatti al massimo. Era giiusto vincere queste due partite".

TI sei riconciliato con la maglia azzurra dopo il dolore di Zenica?

"Quando metto questa maglietta do sempre il 100% e anche di più. Ho sbagliato il rigore, può capitare ma non posso fermarmi a guardare indietro, devo guardare avanti. Sono contento che in queste due partite sia andata bene, speriamo di continuare così".