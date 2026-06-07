Il Fenerbahçe ha reso noti gli esiti uffiicali delle elezioni presidenziali odierne: è ufficiale il ritorno alla guida del club di Aziz Yildirim, che dopo otto anni si risiede sulla poltrona di numero uno dei gialloblu superando il suo concorrente Hakan Safi, che aveva costruito la sua campagna elettorale con l'annuncio di accordi già sottoscritti con giocatori come Hakan Calhanoglu. Una campagna ad effetto che però non ha fatto colpo sui soci elettori: Aziz Yıldırım ha ricevuto infatti 17.245 voti, distanziando notevolmente Safi che si è fermato a 9.927 voti.

"Non ho vinto io, ha vinto il Fenerbahçe"

Una volta ufficializzata la vittoria, Yildirim ha preso la parola dal palco dello stadio Sukru Saracoglu per il suo primo discorso della sua nuova esperienza da presidente: "Abbiamo formato un team dirigenziale composto da persone di grande valore. Lavoreremo insieme, mettendo a frutto la mia esperienza. Vi promettiamo il campionato! Entro 15 giorni provvederemo ai rinforzi necessari. Non preoccupatevi. Il vincitore non è Aziz Yıldırım, è il Fenerbahçe. Non litigheremo, non ci divideremo. Ci auguriamo che il signor Hakan Safi si unisca a noi", conclude tendendo la mano al suo sfidante.