Alla Nazionale italiana è bastata la rete di Francesco Pio Esposito per chiudere con un sorriso una stagione segnata dalla macchia indelebile della terza mancata qualificazione ai Mondiali. Silvio Baldini chiude la sua esperienza da CT ad interim, segnata dal debutto di tantissimi ragazzi, con due vittorie in due confronti: dopo il Lussemburgo, gli Azzurri hanno battuto anche la Grecia col minimo scarto grazie alla stafflata vincente dell'attaccante dell'Inter che complice anche una deviazione trafigge Odisseas Vlachodimos timbrando il gol vittoria anche questa volta dopo il colpo di Lussemburgo.

Reggiani, debutto sfortunato: espulso dopo pochi minuti

Vantaggio che l'Italia difende senza troppi patemi, anche perché gli ellenici creano pericoli solo con un rabbioso finale di gara, su tutti il palo centrato da Christos Zafeiris (ma in precedenza Luca Koleosho aveva centrato la traversa), anche nonostante l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Luca Reggiani, che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo si prende un rosso diretto per avere fermato Tasos Douvikas lanciato in porta. Per Esposito altre occasioni pericolose prima di lasciare il campo a Francesco Camarda all'87esimo. 

Sezione: Focus / Data: Dom 07 giugno 2026 alle 22:58
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.