Un tempo di gioco per Petar Sucic questa sera a Varazdin, dove la Nazionale croata ha vinto per 2-1 coi vicini della Slovenia nell'ultima amichevole prima della partenza per i Mondiali. Vittoria arrivata in pieno recupero con la staffilata volante di Mario Pasalic al 93esimo, dopo che Luka Modric aveva aperto le marcature al 51esimo prima che la Slovenia di Bostjan Cesar trovasse il pareggio all'81esimo con Andraz Sporar che sfruttato un errore di Martin Baturina. Sucic è subentrato ad inizio ripresa all'ex interista Mateo Kovacic.