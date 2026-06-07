L'Accademia Inter conquista il titolo di campione di Lombardia Under 14. La finale Under 14 del campionato Giovanissimi Nazionali Lombardia tra Accademia Inter e Varesina si è infatti 2-1 dopo i tempi supplementari: per i nerazzurri è un trionfo che mancava da più di dieci anni. E lo hanno fatto sotto lo sguardo vigile di uno spettatore interessatissimo come il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, che si trovava in tribuna per seguire suo figlio Tomas. A fine partita, l'ex capitano interista si è però reso protagonista dell'ennesimo gesto di fair play essendo sceso in campo per consolare gli avversari.

Un gesto che la stessa Varesina ha apprezzato tantissimo, postando i suoi ringraziamenti sul proprio profilo Instagram: "Zanetti ha dimostrato ancora una volta di essere un Uomo speciale", il messaggio.