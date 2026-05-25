Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, nel corso dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega di A, ha ripercorso il cammino stagionale dei partenopei, soffermandosi in particolar modo sugli scontri diretti: "Quando giochi le grandi partite senti davvero l’energia dello stadio. In Champions o contro Juventus, Milan e Inter è qualcosa di diverso. Ormai sono abituato alla pressione dei campioni d’Italia, ma mi piace: mi spinge a dare sempre di più”.