Pomeriggio amaro per la Roma che cade per 1-0 in casa contro il Lille. La squadra di Gasperini incassa gol in apertura da Haraldsson,  prima di sbagliare tre volte su tre lo stesso rigore. Due vittorie su due per i francesi che arrivano a +6 in classifica della League Phase di Europa League.

Sorriso a metà, ma meno amaro, per il Bologna che tra le mura amiche del Dall’Ara dove i rossoblu contro il Friburgo partono bene e forte con la rete allo scoccare della mezz’ora di gioco con Orsolini. Al 57esimo Adamu però annulla il vantaggio dei padroni di casa dal dischetto: non si va oltre l’1-1. Primo punto europeo per la squadra di Vincenzo Italiano.

Vincono anche il Brann, il Braga, lo Young Boys, il Fenerbahce, il Betis, il GA Eagles, il Viktoria Plzen rispettivamente contro Utrecht, Celtic, FCSB, Nizza, Ludogorets, Panathinaikos e Malmo. Di seguito tutti i risultati di Europa League:

Bologna-Friburgo 1-1
Brann-Utrecht 1-0
Celtic-Braga 0-2
FCSB-Young Boys 0-2
Fenerbahce-Nizza 2-1
Ludogorets-Betis 0-2
Panathinaikos-GA Eagles 1-2
Viktoria Plzen-Malmo 3-0
Roma-Lille 0-1

Sezione: News / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 20:59
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
