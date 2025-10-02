Dopo la vittoria in Champions contro lo Slavia Praga, l'Inter torna in campionato per affrontare la Cremonese. Il match, valido per la sesta giornata di Serie A EniLive 2025/26, che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18.00, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.