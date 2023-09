Primo stop stagionale per i campioni d'Italia del Napoli che cadono in casa contro la Lazio, che di contro trova il primo successo stagionale. Biancocelesti in vantaggio alla mezz'ora con Luis Alberto, poi tre minuti più tardi il pareggio firmato da Zielinski. Nella ripresa Lazio di nuovo avanti con Kamada e tris sfiorato in più di un'occasione, addirittura con due gol annullati a Zaccagni e Guendouzi. Finisce dunque 2-1 per il club capitolino.

Nell'altra gara della serata, netta vittoria dell'Atalanta in casa contro il Monza: Ederson apre le marcature, poi Scamacca realizza una doppietta blindando di fatto il risultato sul 3-0 finale.