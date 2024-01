Le parole pronunciate ieri da Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, sul possibile addio in estate di Victor Osimhen al Napoli hanno fatto infuriare l'attaccante nigeriano, che in un storia su Instagram ha risposto per le prime.

"Caro Jugeli, sei un pezzo di m... - si legge sul profilo del giocatore -. Sono imbarazzato da come ragioni, idiota. Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca", ha tuonato Osimhen contro l'agente del compagno di squadra.