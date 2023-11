Un altro infortunio in Serie A che cambia i piani del proprio tecnico. A qualche minuto dal fischio d'inizio di Napoli-Empoli a dare forfait all'improvviso è Alex Meret. Come fa sapere Sky Sport l'estremo difensore dei campioni d'Italia ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio e non potrà prendere parte al match, al suo posto giocherà Pierluigi Gollini. Da valutare più in avanti l'entità dell'infortunio dunque le tempistiche di recupero. Salvifica in tal senso per Garcia la sosta.