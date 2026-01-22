Altri problemi per il Napoli e per Antonio Conte sul fronte infortuni. Le condizioni di David Neres preoccupano l'ambiente azzurro: pare che la ricaduta accusata contro il Parma abbia provocato anche una lesione al tendine del brasiliano, che potrebbe essere dunque costretto all'intervento chirurgico. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, precisando comunque che per la decisione definitiva sarà necessario un nuovo consulto medico. In caso di operazione, Neres dovrebbe fermarsi per circa due mesi.
Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 19:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
Milan, Allegri non parla di scudetto: "Dalle prossime tre trasferte passano le nostre possibilità di andare in Champions"
